Incredibile ma vero: Apple valuta la sospensione della produzione di iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus a quanto pare è un vero e proprio flop. Secondo quanto riportato da The Information, che cita alcune fonti vicine ai fornitori, Apple avrebbe chiesto la sospensione della produzione di iPhone 14 Plus a causa dello scarso riscontro ottenuto dal dispositivo.

La richiesta sarebbe stata avanzata mentre il team di approvvigionamento “sta rivalutando la domanda del prodotto”, che evidentemente è ben lontana da quella sperata. Fonti dalla catena di approvvigionamento hanno spiegato al redattore che Apple ha chiesto almeno ad un assemblatore di “interrompere immediatamente la produzione dello smartphone”, e due fornitori a cui si affida la Mela avrebbero ridotto la produzione delle componenti del 70 e 90% rispettivamente.

Nonostante ciò, però, Apple non intende tornare sui propri passi e sempre The Information riporta che i dirigenti intenderebbero puntare ancora sulla variante Plus, che al momento resta confermata anche per la lineup di iPhone 15 che arriverà il prossimo anno nei negozi.

Nelle prime recensioni di iPhone 14 Plus pubblicate online, la maggior parte dei redattori si erano soffermati sulla durata della batteria offerta dal dispositivo.

Da Apple ovviamente non sono giunti commenti a riguardo. Nella giornata di ieri, intanto sono stati presentati i nuovi iPad di decima generazione ed i nuovi iPad Pro M2.