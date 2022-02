Incredibile ma vero: corvi utilizzati in Svezia per raccogliere mozziconi di sigarette

Chi dice che gli animali sono meglio delle persone, sicuramente non si sta discostando molto dalla realtà. A Södertälje, vicino a Stoccolma, in Svezia, si stanno addestrando i corvi per raccogliere i mozziconi di sigarette lasciati dalla gente che, purtroppo, non ha capito quanto siano nefasti per l'ambiente.

Gli uccelli non faranno altro che raccogliere i mozziconi di sigaretta e inserirli all'interno di una macchina creata ad hoc dalla startup svedese Corvid Cleaning. In cambio dei loro sforzi, i pennuti ricevono una ricompensa (cibo). "Sono uccelli selvatici che partecipano su base volontaria", afferma a un telegiornale svedese Christian Günther-Hanssen, il fondatore della startup.

Ricompensare i propri "volontari" attraverso un gustoso spuntino rende felici tutti: i pennuti e le istituzioni, che hanno visto abbassarsi i costi di raccolta dei mozziconi di sigaretta di almeno il 75%. "La raccolta di ogni mozzicone di sigaretta oggi va da circa dagli 80 Öre [circa 0,09 centesimi di dollaro] alle 2 corone [0,22 centesimi di dollaro]. I corvi invece raccolgono mozziconi di sigaretta per circa 20 öre [0,022 centesimi] per mozzicone di sigaretta", ha dichiarato Günther-Hanssen.

Ogni anno 1 miliardo di mozziconi di sigaretta possono essere trovati per le strade della Svezia, rappresentando il 62% di tutti i rifiuti. Soltanto a Södertälje ogni anno vengono spesi 20 milioni di corone (circa 2,1 milioni di dollari) per la pulizia delle strade... ma queste creature potrebbero ridurre (e di molto) il costo di tutto ciò. Insomma, proprio per questo motivo l'intelligenza dei corvi può essere comparata a quella delle grandi scimmie.

Sicuramente fa il riflettere il fatto che l'inciviltà di certi individui venga compensata dagli animali.