Incredibile ma vero: Elon Musk starebbe pensando di sviluppare un suo ChatGPT

Nonostante le critiche di Elon Musk a ChatGPT, che ha definito uno dei maggiori rischi per l’umanità, un rapporto pubblicato da The Information riferisce che il CEO di Twitter e SpaceX nelle ultime settimane avrebbe contattato dei ricercatori per iniziare a lavorare su una sua alternativa all’IA di OpenAi.

L’imprenditore, nella fattispecie, avrebbe contattato Igor Babuschink, un ricercatore specializzato in IA che in precedenza aveva lavorato su DeepMind AI di Alphabet. L’obiettivo del CEO sudafricano è di formare un team ed un laboratorio di ricerca per capire la fattibilità del progetto e quindi eventualmente iniziare i lavori.

Musk non è nuovo a progetti di questo tipo, dal momento che ha cofondato OpenAI con Sam Altman, ed è stato presidente dell’acceleratore Y Combinator dal 2015 al 2018.

Il rapporto di The Information, che cita fonti vicine all’imprenditore, spiega che Musk e Babuschkin avrebbero discusso della formazione di una squadra che dovrà soffermarsi sulla ricerca per l’IA, ma il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali e non si sarebbe parlato del lancio di un chatbot specifico o di altri prodotti.

Babuschkin alla testata ha affermato che non ha aderito ufficialmente al progetto, mentre Musk non ha commentato l’articolo. La notizia arriva a poche ore dal nuovo round di licenziamenti deciso da Musk per Twitter, che ha interessato anche manager importanti.