Incredibile ma vero, esistono anche gli uccelli velenosi e sono spaventosi

Quando si pensa ad animali con il veleno, molti di voi immagineranno sicuramente principalmente anfibi o rettili, come rane o serpenti. Sarete quindi sorpresi dal sapere dell'esistenza di uccelli che sono armati di una delle neurotossine più potenti al mondo e che recentemente sono stati identificati i primi uccelli velenosi in oltre 20 anni.

Durante una spedizione nella foresta pluviale della Nuova Guinea, infatti, gli scienziati hanno analizzato campioni da uccelli velenosi con una quantità di neurotossina nelle loro piume così alta da far lacrimare gli occhi come se stessi tagliando una cipolla. Stiamo parlando della Pachycephala schlegelii e dell'Aleadryas rufinucha.

I pennuti sono armati con la Batrachotoxin, una delle più potenti neurotossine conosciute dalla scienza, prende il nome dalle rane avvelenate in cui è stata scoperta per la prima volta. Queste creature ottengono la sostanza mortale attraverso la loro dieta consumando cibo tossico e poi trasformandolo in un veleno che viene trasportato nei loro tessuti.

Nell'uomo questa tossina ad alte concentrazioni può essere fatale, innescando violente convulsioni e infine la morte provocando il blocco dei canali del sodio. La quantità è abbastanza mortale in alcune rane, mentre le piume degli uccelli sono dotate di dosi inferiori. Nel frattempo, gli scienziati non hanno ancora capito lo scopo di queste piume.

Secondo la gente del posto, mangiare la carne degli uccelli brucia come il peperoncino e ciò sembra indicare che questa caratteristica sia utile a loro per essere sgradevoli ai predatori.