Incredibile ma vero: in Germania le ultime GPU AMD scendono sotto il prezzo di listino!

Mentre in Italia siamo ancora costretti ad affidarci ai drop di schede video AMD per cercare di acquistare i modelli di ultima generazione al prezzo di listino, in Germania a sorpresa appaiono le prime schede video AMD Radeon RX 6000 disponibili a un prezzo inferiore rispetto quello consigliato dal produttore. Che sta succedendo?

Sebbene sia effettivamente vero che in Europa prezzi e scorte di schede grafiche stiano migliorando, tornando a livelli accettabili, stando alle recenti analisi sembrerebbe che le schede NVIDIA superino il MSRP del 57%, mentre i modelli AMD lo supererebbero del 63%. In altre parole, non si dovrebbe manifestare la situazione di cui abbiamo parlato in apertura.

Tuttavia, il rivenditore Mindfactory – uno dei più importanti portali e-commerce tedeschi per prodotti tech – ha riempito una pagina di offerte speciali per il weekend, tra le quali figurano proprio le ultime GPU AMD. In particolare, si parla delle AMD Radeon RX 6500 XT vendute, come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, anche a 199 Euro e 229 Euro a seconda della variante selezionata: la prima è la ASRock per build ITX, di cui erano disponibili 58 pezzi, mentre la seconda è la ASRock a doppia ventola di cui erano disponibili 32 pezzi.

Oramai il lotto è esaurito, ma si tratta di una visione rara che si spera verrà ripetuta più volte in futuro, lanciando segnali positivi all’intero mercato GPU europeo.

Tra l’altro, proprio il mese scorso la Radeon RX 6500 XT era apparsa online al doppio del MSRP.