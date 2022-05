Incredibile ma vero: finalmente Google Drive supporta scorciatoie per copia e incolla!

Con un post che ha sorpreso tutti, Google ha annunciato che sta aggiungendo la possibilità di utilizzare le scorciatoie da tastiera per tagliare, copiare e incollare file in Drive, a patto che si utilizzi il browser casalingo Chrome. Ebbene sì, fino a oggi non è mai stato possibile sfruttare le “shortcut”.

Sul blog ufficiale dedicato agli aggiornamenti del Google Workspace, il team di Mountain View ha annunciato che entro il 4 giugno 2022 tutti gli utenti potranno sfruttare queste “nuove” funzionalità pronte ad aumentare la nostra produttività e velocizzare ogni operazione su Google Drive. Meglio tardi che mai, potrebbe dire qualcuno.

I comandi accessibili, ovviamente, non cambieranno: tra PC Windows e Mac, basteranno le combinazioni standard Control / Command + C, X e V per copiare, tagliare e incollare i file come si può fare già oggi con qualsiasi altro file manager e sui sistemi operativi citati. A queste scorciatoie classiche verrà aggiunta la nuova combinazione per aprire una cartella come nuova scheda, ovverosia Ctrl / Cmd + Invio. Inoltre, sarà possibile incollare scorciatoie ai file se non si desiderano versioni duplicate su Drive, semplicemente con la combinazione Ctrl / Cmd + Maiusc + V. Google non solo ritorna a passo con i tempi, dunque, ma cerca anche di innovare come suo solito.

Giusto qualche giorno fa, invece, Google ha presentato Imagen, l’intelligenza artificiale che trasforma i testi in immagini fotorealistiche.