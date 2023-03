Sembra incredibile ma è vero, in Indonesia si va a scuola alle 5:30... del mattino

Il nuovo decreto (che sembrerebbe assurdo) è stato avanzato da Viktor Laiskodat, governatore del Kupang in Indonesia, con l'obiettivo di rafforzare la disciplina degli studenti.

Mentre la stessa Indonesia sta cambiando la sua capitale, accade per l’esattezza a Kupang un nuovo decreto che sta facendo discutere tutto il mondo. È proprio qui infatti, che i ragazzi di ben 10 scuole superiori inizieranno le lezioni alle 5:30 del mattino. Si, avete letto bene, poiché si tratta di un progetto pilota partito con l’obiettivo principale di "rafforzare" la disciplina, mentre i genitori, ovviamente, continuano incessantemente a protestare.

Fino ad oggi nelle scuole del Paese le lezioni iniziavano tra le 7 e le 8 del mattino, ovvero leggermente in anticipo rispetto a quelle italiane. Il problema sorge nel momento in cui anticipando l’orario d’ingresso e rientrando a casa intorno alle 15:30, i bambini sono letteralmente esausti. Emblematico è il racconto di Rambu Ata, madre di una ragazza di 16 anni, che è decisamente preoccupata da questa nuova iniziativa: "È estremamente difficile, ora devono uscire di casa mentre è ancora buio pesto. Non posso accettarlo. La loro sicurezza non è garantita quando è ancora notte. Inoltre mia figlia, ogni volta che arriva a casa, è esausta e si addormenta immediatamente."

Subito diversi specialisti si sono lanciati in allarmi precauzionali. Marsel Robot, esperto di educazione dell’Università indonesiana di Nusa Cendana, ha infatti sottolineato come continuando con questi orari gli studenti rischiano di ammalarsi: "Dormono poche ore e questo è un serio rischio per la loro salute. Causerà loro stress."

Non sorprende dunque, che sia l’Ombudsman indonesiano sia la Commissione indonesiana per la protezione dell’infanzia hanno chiesto assieme al Ministero per l’emancipazione femminile e la protezione dell’infanzia, una revisione di tale misura. Ci si basa principalmente su di uno studio del 2014 pubblicato dall’American Academy of Pediatrics, che raccomanda ai ragazzi delle scuole medie e superiori di iniziare le lezioni alle 8:30 o addirittura più tardi, in modo tale da avere abbastanza tempo per dormire durante la notte.

Questa volta andare male a scuola o a lavoro non dipende dal caldo e come se non bastasse, il governatore sembra intenzionato a continuare il suo "esperimento", estendendo tale orario anche ai dipendenti pubblici di Kupang, che ora sono tenuti a iniziare la loro giornata lavorativa alle 5:30.