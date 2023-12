Incredibile ma vero: i pinguini dormono 10.000 volte al giorno per 4 secondi

Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Science, ci rivela uno dei modi più assurdi di dormire. Parliamo di circa 11 ore al giorno suddivise in periodi di 4 secondi. Non è follia, è la vita quotidiana del pinguino sottogola.

Dopo aver visto che i pinguini non riescono più a riprodursi, questo nuovo team di ricercatori ha studiato attentamente una colonia di pinguini sottogola (Pygoscelis antarcticus), chiamati così a causa della "fascia nera" che hanno a livello del collo, presente sull'Isola di Re Giorgio in Antartide.

Come ben sappiamo, le coppie di pinguini sottogola (e non solo) si separano nel momento in cui devono procurarsi del cibo, con un membro che si dirige verso il mare mentre l'altro rimane a proteggere la prole da eventuali pericoli, predatori, o talvolta anche da altri stessi pinguini.

Appare dunque evidente che il genitore che rimane nel nido deve affrontare una vera e propria sfida quotidiana, poiché addormentarsi troppo potrebbe significare morte certe per i cuccioli indifesi. Come fare dunque a proteggere la prole e allo stesso tempo a ritagliarsi del tempo per dormire?

Gli esperti sono riusciti ad individuare una bizzarra soluzione, dopo aver esaminato 14 pinguini con le uova nei nidi e dopo aver misurato l'attività correlata al sonno nel loro cervello e i cambiamenti di postura del corpo. I risultati sono assolutamente sorprendenti.

I momenti reali di sonno infatti, si verificano sia mentre l’esemplare è sdraiato, sia quanto si trova in piedi. Inoltre, quasi il 72% del loro sonno a onde corte (SWS) avveniva in periodi che duravano meno di 10 secondi. Esistono però delle differenze sostanziali.

Se con la presenza di entrambi i genitori nel nido si arriva a circa 600 episodi di SWS all’ora, nel momento in cui vi è un solo genitore, sono presenti più episodi di SWS e in periodi più brevi. A quanto pare il cambio di voce nei pinguini non è l’unica "stranezza" di questi splendidi animali.

Nel complesso, il team ha scoperto che i pinguini accumulavano circa 11 ore di sonno dormendo solo per 4 secondi circa per 10.000 volte al giorno. Per quanto possa apparire controproducente, un simile numero di microsonni ripetuti devono fornire sicuramente dei benefici che dovranno essere approfonditi con ulteriori studi.