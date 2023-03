Incredibile ma vero, potrebbero esistere dei pianeti fatti di materia oscura

In un nuovo studio pubblicato sul server di prestampa arXiv, gli scienziati hanno ipotizzato la presenza di pianeti fatti della sostanza misteriosa che chiamiamo materia oscura. Ad oggi nessuno può affermare l'esistenza di qualcosa di così esotico, ma uno scienziato ha cercato di capire come sarebbero se potessimo rilevarli e se fossero reali.

Questi "strani candidati" possono essere divisi in due categorie: particelle singole e compositi. "Uno stato macroscopico di materia oscura con massa e/o raggio simili a quelli di un pianeta si comporterà come un esopianeta oscuro se è legato a un sistema stellare, anche se la fisica sottostante dell'oggetto è sicuramente tutt'altra cosa."

Attualmente i metodi di individuazione dei pianeti che usiamo per la ricerca di corpi celesti potrebbero tornarci utile anche per questi "pianeti di materia oscura". Un esopianeta di materia oscura potrebbe avere proprietà diverse da quelle previste dai normali mondi, in modi che sfidano la nostra attuale comprensione della formazione dei pianeti.

I calcoli potrebbero notare la presenza di un esopianeta più denso del ferro, per esempio, o uno così a bassa densità che la sua esistenza sia impossibile da spiegare. Certo, per ora non sono stati identificati tali valori anomali, ma se dovessero presentarsi prima o poi gli scienziati potrebbero utilizzare le informazioni in questo studio per dare le loro conclusioni.

"A causa della sua forza di interazione minuscola ma non evanescente con le particelle del Modello standard, l'esopianeta della materia oscura potrebbe non essere completamente opaco, rendendo la forma di una curva di luce distinguibile da quella di un normale esopianeta", scrivono i ricercatori.