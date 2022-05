Incredibile ma vero: smart TV Samsung 8K a 3.600 Euro in meno da Unieuro!

Unieuro in questa settimana sembra avere voluto fare le cose in grande con una miriade di offerte allettanti: oltre ai 3 smart TV Samsung a metà prezzo, la catena di distribuzione italiana ha deciso di rilanciare uno smart TV Samsung 8K al 60% in meno, per uno risparmio di 3.600 Euro...e con un buono sconto aggiuntivo di 150 Euro!

Ebbene sì, queste cifre non sono un errore di prezzo: lo smart TV Samsung QE75QN800A appartenente alla gamma Neo QLED 8K del 2021 è in vendita a 2.399 Euro al posto dei 5.999 Euro di listino, grazie al volantino Passione Casa lanciato il 2 maggio scorso. Il pagamento potrà essere quindi effettuato in 3 o più rate senza interessi grazie a PayPal. Una volta effettuato l’acquisto, dunque, otterrete un buono sconto da 150 Euro da spendere su altri prodotti acquistati presso Unieuro.

Ma vediamo nel dettaglio questo televisore di fascia alta: si tratta di un Samsung con schermo Neo QLED Ultra HD 8K (risoluzione pari a 7680 x 4320 pixel) dalla diagonale pari a 75 pollici, con supporto alle tecnologie HLG, HDR10+, AMD FreeSync per il gaming, decodifica audio Dolby Digital 5.1 Surround e sistema operativo Tizen. Immancabile è, dunque, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

In alternativa, sempre da Unieuro potrete trovare il modello Samsung QE65QN800A da 65 pollici a 1.999 Euro, contro i 3.999 Euro di listino. Anche in questo caso, dopo l’acquisto riceverete il buono sconto da 150 Euro. Se quindi preferite una diagonale minore mantenendo la stessa qualità, questo è il TV che fa al caso vostro, per giunta al 50% in meno.

Ovviamente a oggi un televisore 8K non è propriamente utile, dato che i contenuti in streaming non sono molti: è possibile trovare video su YouTube, assieme a documentari e film su alcune piattaforme limitate, ma si tratta di una risoluzione ancora poco considerata.

