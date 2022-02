Incredibile ma vero: il telescopio Webb potrebbe scoprire civiltà aliene 'che inquinano'

Sul James Webb Space Telescope (JWST) pesano tantissime responsabilità: grazie alla sua missione si parla di una nuova era dell'esplorazione spaziale. Tra le tante capacità del JWST, alcuni ritengono che lo strumento possa essere in grado di scoprire civiltà aliene avanzate, se presenti determinate condizioni.

Il telescopio Webb è stato lanciato lo scorso dicembre e ora, a più di 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, sta allineando i suoi specchi in preparazione della vera missione scientifica. Entro un paio di mesi, il telescopio spaziale più potente mai costruito punterà gli occhi su migliaia e migliaia di stelle.

Questa esplorazione sarà del tutto nuova, in quanto le capacità del JWST sono incredibilmente più avanzate rispetto al suo vecchio collaboratore Hubble, e potrebbe portarci a scoperte sensazionali in pochi anni. Tra le varie capacità dello strumento, vi è la possibilità di osservare direttamente i pianeti in orbita attorno a stelle lontane, studiandone la composizione atmosferica.

Tale analisi potrebbe portare a scoprire molecole e "firme biologiche" nelle atmosfere di pianeti lontani o vicini che siano (a tal proposito, vi ricordate del complesso caso della Fosfina su Venere?).

Molto probabilmente, secondo gli esperti, se su un pianeta stanno verificandosi processi biologici che noi consideriamo "vita" allora le atmosfere di questi mondi dovranno possedere dei marker unici, identificabili dall'analisi successiva alle osservazioni del telescopio Webb. Ma se dovessimo incappare in un pianeta abitato da una civiltà avanzata? Quali sarebbero le firme da cercare?

Secondo questo studio - ancora sotto revisione - il JWST potrebbe basare la propria ricerca su quanto ci ha insegnato l'evoluzione umana: è molto probabile che i pianeti ospitanti vita extraterrestre avanzata presentino concentrazioni di prodotti sintetici o scarti industriali nella loro atmosfera.

Qui potrebbe aprirsi una discussione infinita sul perché gli "alieni" dovrebbero ancora inquinare il loro pianeta (se sono davvero così avanzati), o sul perché una vita complessa di un altro mondo dovrebbe per forza seguire l'andamento della civiltà umana. Ricordandoci sempre dell'ineluttabile principio antropico, possiamo solo dire che si può studiare e ricercare quello che si conosce, basandosi su fatti concreti e su quanto la Storia ci ha insegnato.

È la stessa linea di pensiero dei ricercatori che sfrutteranno le doti del JWST: la scienza eseguita da questo fantastico telescopio sarà sempre concreta e mai fantasiosa, ma è sempre giusto avere delle linee guida generali su cui basare ogni possibile indagine.

Infine, è curioso pensare al problema anche invertendo le parti: è probabile che una civiltà avanzata possa rilevarci grazie al nostro inquinamento atmosferico?



La risposta potrebbe darcela solo il tempo, ma di certo - nel frattempo - ci conviene ridurre un bel po' l'inquinamento atmosferico, se non vogliamo finire precocemente la nostra evoluzione.