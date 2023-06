Assurdo ma vero, un uomo è rimasto intrappolato in una nuvola per 40 minuti

Le nuvole sono sicuramente dei conglomerati spettacolari e giganteschi (con un peso non indifferente). Tuttavia, alle volte non sono così "invisibili" come sembrano. Il tenente colonnello William Rankin è una delle uniche due persone passata attraverso nuvole temporalesche che è sopravvissuta. L'avvenimento, però, fu assurdo.

Il 26 luglio 1959, il tenente colonnello William Rankin e il suo gregario Herbert Nolan si trovavano sui loro jet F-8 Crusader verso la Carolina del Sud. Di fronte a loro si trovavano alcune imponenti nuvole temporalesche e per questo decisero di sorvolarle a circa 14.300 metri.

Arrivato sopra la tempesta, però, il motore di Rankin subì improvvisamente un guasto inspiegabile e si fermò. Il tenente non aveva una tuta pressurizzata, ma sapeva che doveva espellersi per non morire. Decise quindi di tirare la maniglia di espulsione a 14.300 metri alle ore 18:00 (perdendo il guanto durante il processo), preparandosi ad attraversare i cumulonembi (nuvole temporalesche).

A causa della decompressione. l'uomo iniziò a sanguinare dai suoi occhi e dalle sue orecchie, mentre il suo addome cominciava a gonfiarsi. A causa del guanto perso la sua mano iniziò a congelare (c'era una temperatura di -50 °C). Rankin non aveva ossigeno con sé e il suo paracadute non era esattamente progettato per essere usato durante un temporale, mentre un barometro lo avrebbe schierato automaticamente una volta raggiunti i 3.048 metri.

Pensate che la situazione sia drammatica? Il peggio deve ancora arrivare. L'uomo finì all'interno della nuvola e qui le correnti ascensionali calde lo fecero muovere avanti e indietro per decine di minuti. Ben presto, il suo paracadute si aprì, portando Rankin a credere di trovarsi a 3.048 metri, ma le pressioni all'interno avevano attivato il suo barometro e il tenente si trovava in balia della tempesta.

Alla fine la nuvola liberò l'uomo, che sopravvisse, e dopo essere tornato a terra guardò l'orologio che segnava le 18:40: era rimasto nella nuvola per circa 40 minuti.