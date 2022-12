Incredibile ma vero, Windows 7 funziona su sistema a 5 MHz con 128MB di RAM!

Gli occhi sono tutti puntati a Windows 11, complice l’arrivo di Android 13 Beta per i tester, eppure ci sono ancora persone che sperimentano con vecchie build e sistemi operativi più datati. Ad esempio, uno sviluppatore è riuscito a fare funzionare Windows 7 con CPU da 5 MHz e 128 MB di RAM.

L’esperimento condotto da NTDEV, developer e YouTuber non particolarmente famoso ma sempre pronto a divertirsi con esperimenti bizzarri. In questo caso, egli ha deciso di avviare una macchina virtuale con processore Pentium-S ridotto a soli 5 MHz e 128 MB di RAM, tentando di installarci Windows 7 Ultimate e utilizzarlo. Ricordiamo, quindi, che il sistema operativo richiede minimo 1 GHz di clock e 1 GB di RAM; in altri termini, si è davvero distanti dai requisiti posti da Microsoft.

Ciò non ha comunque fermato lo sviluppatore, il quale ha mostrato l’intero processo di avvio al pubblico – velocizzando i momenti vuoti – svelando che servono ben 28 minuti per arrivare al desktop. Peraltro, nell’accensione della macchina virtuale NTDEV ha selezionato la modalità provvisoria.

NTDEV ha dunque chiarito a Tom’s Hardware che è stato necessario disabilitare moltissime risorse di sistema e persino la maggior parte dei driver e dei servizi al fine di raggiungere questo traguardo: “Quando si scende sotto i 50 MHz, la schermata di accesso (logonUI) non vuole essere caricata. Quindi, per arrivare a un prompt dei comandi, ho dovuto mettere il sistema operativo in uno stato pseudo-OOBE modificando il registro ed eliminando tutto nella cartella c:windowssystem32oobe, in modo che non si caricasse”. Insomma, non può accedere al menu Start o all’Esplora File, ma può avviare il blocco note e il prompt dei comandi mantenendo l’ambiente di lavoro sufficientemente stabile.

Il prossimo obiettivo di NTDEV? A quanto pare, vuole avviare Windows 10 o Windows 11 su un processore a meno di 1 GHz. Riuscirà in questa titanica impresa? Staremo a vedere.

Ricordiamo in conclusione che Windows 7 e Windows 8 sono vicini a fine corsa.