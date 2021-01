L'incredibile video di un airone che ingoia intero un cucciolo di alligatore

Mentre Shellie Gilliam, una fotografa naturalista della Florida, si trovava vicino al lago Apopka è stata testimone di uno spettacolo davvero unico: un airone azzurro maggiore che stava banchettando con un piccolo alligatore.

Il cruento spettacolo, secondo quanto affermato dalla fotografa stessa, è durato circa mezz'ora. "L'ho notato subito dopo che aveva catturato l'alligatore a poche centinaia di metri di distanza, per poi volare via con la sua preda tra le fauci", scrive Gilliam su Facebook. "Questi grandi aironi possono mangiare praticamente qualsiasi cosa".

L'airone azzurro maggiore, infatti, si ciba di qualsiasi creatura di dimensioni coerenti con il suo becco, siano questi topi, piccoli di alligatore, tartarughe o pesci (che rimangono comunque l'elemento principale della loro dieta). Queste creature hanno un esofago e degli stomaci molto elastici che permettono di nutrirsi con prede di dimensioni ragguardevoli.

Occasionalmente, però, può capitare di morire mentre ingurgitano le loro prede. Sono stati notati esemplari deceduti mentre si cibavano di carpe, rane e serpenti, soffocando prima che potessero far scendere la loro vittima in gola. Poiché non sono certamente creature "schizzinose", sono molto più adattabili di altri uccelli acquatici.

Potrete osservare il video in questione come sempre in calce all'articolo, proveniente direttamente dalla pagina Facebook di Shellie Gilliam.