Ecco l'incredibile video di un'auto colpita in pieno da un fulmine! Come sarà finita?

Durante un temporale può succedere davvero di tutto: tombini che gorgogliano ed esplodono per la troppa acqua, tuoni che frantumano finestre, e persino fulmini che "cadono" a pochi metri dai testimoni. Il video di oggi ha dell'incredibile, e ci mostra come l'auto sia un posto più che sicuro.

Quando si avvicina un fronte temporalesco è sempre buona norma allontanarsi da finestre e porte, chiudere ogni anta e aspettare che il peggio della tempesta passi, ma quando si è in macchina, imbottigliati nel traffico, c'è poco da fare. Grazie alle regole della Fisica e dei campi elettromagnetici però, sappiamo che non c'è nulla da temere; questo video ci mostra il perché.

Apparso qualche giorno fa sul forum reddit, il filmato ha fatto da subito il giro del web, non solo perché è un'occasione più unica che rara assistere (e filmare) un evento del genere, ma anche perché tutti ne sono usciti perfettamente illesi.

In molti si sono chiesti infatti cosa fosse successo ai passeggeri nell'auto e, sebbene la risposta possa sembrare banale per alcuni di voi, per altri non è stato così, ed è iniziato un piccolo "Q&A" nel post-video che trovate in calce a questa news.

L'evento è avvenuto a Waverly, in Kansas (USA), e - come riporta anche ABC News - all'interno del veicolo inquadrato vi era un'intera famiglia, composta da padre (conducente), madre e figli. Durante il temporale la macchina è stata presa in pieno da una scarica elettrica, e si può notare chiaramente come il fulmine colpisca la carrozzeria (con tanto di scintille sul tettuccio) e poi "sbuchi" dalla parte opposta.

In realtà, l'automobile costituisce un esempio perfetto di una Gabbia di Faraday: molto semplicemente è un sistema, un involucro o un contenitore rivestito da un materiale conduttore di elettricità (nel caso dell'auto, è la carrozzeria e tutte le parti meccaniche e metalliche) che permette a qualunque cosa si trovi all'interno di essere completamente schermata dalle scariche esterne.

Le persone all'interno, quindi, sono state fin da subito completamente al sicuro, ma avranno sicuramente preso un grande spavento visto che il tuono e il boato di un fulmine si deve esser sentito proprio a pochi metri dalle loro orecchie.

E se qualcuno dei passeggeri in quel momento stesse toccando una parte metallica? Cosa sarebbe successo? Anche in quel caso, le persone all'interno dell'auto non avrebbero corso grossi rischi: all'elettricità piace seguire la strada più facile e veloce, ovvero quella che presenta meno resistenza elettrica. Di conseguenza, il fulmine avrebbe molta più facilità a scaricarsi attraverso il metallo che non attraverso un corpo umano.

Per assurdo il fulmine potrebbe anche aver attraversato per intero una o più persone nell'abitacolo, ma la scarica potrebbe aver continuato a viaggiare fino a terra, come si evince chiaramente nel video, quando lo si vede sbucare dall'altra parte, colpendo il suolo.

Per far sì che l'automobile sia una gabbia di Faraday funzionante al 100% basta ricordarsi di tenere chiusi i finestrini. Nell'eventualità che siano aperti non è detto che il fulmine passi (visto le grandi quantità di guaine di gomma e plastica che rivestono le nostre vetture), ma con il vetro chiuso e con tutti i materiali cattivi conduttori di cui la macchina è composta, il circuito è perfettamente isolato.