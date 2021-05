Ecco l'incredibile video di due api che aprono una bottiglia di Fanta!

A volte la natura sa davvero come lasciarci stupiti: guardando questo video possiamo scoprire non solo quanto le api siano collaborative e coordinate tra loro, ma possiamo renderci conto anche della loro considerevole forza.

Tutti riconosciamo l'incredibile importanza che le api ricoprono nei nostri ecosistemi: senza di loro non ci sarebbe molta della vita sulla Terra, ed è proprio grazie al loro impollinare che tanti esseri intelligenti si sono sviluppati nel corso dei millenni. Non a caso esistono centinaia di associazioni per preservarle dai pesticidi e dalla malsana abitudine di "scacciarle".

Quello che può sorprendere invece è che tali piccoli insetti hanno diverse capacità nascoste che le aiutano a sopravvivere e a compiacere l'Alveare (cappeggiato solitamente da una Regina). Tra queste abilità possiamo nominare alcuni dote matematiche, la capacità di riconoscere i fiori migliori per il polline e persino adoperare degli strumenti.

Il video che trovate in apertura alla news, originariamente pubblicato su Twitter, mostra una coppia di api che sembra svitare il coperchio arancione di una Fanta per raggiungere a tutti i costi il preziosissimo liquido zuccherino all'interno.

La clip ha fatto rapidamente il giro del mondo, sconcertando parecchie persone su internet, al punto da spingere alcuni a domandarsi se non sia solo un trucco del "digitale", che nell'era moderna è capace di ingannare chiunque. Stando a quanto riferito dall'autore del video stesso, è tutto autentico, ed effettivamente con un'occhiata più attenta non c'è motivo di pensare il contrario.

Il tappo (ovviamente) è solo appoggiato sulla bottiglia, quindi le api non lo hanno davvero "svitato", ma hanno semplicemente fatto forza per rimuovere l'ostacolo. Un gesto che comunque esprime un qualche tipo di intelligenza, nonostante la massa cerebrale di tale insetto sia equivalente solo allo 0.0002% di quella umana.

Sappiamo però che le dimensioni non sono tutto, neanche quando si parla di cervelli: recenti ricerche hanno infatti dimostrato che i bombi sono capaci di apprendere e di venir "addestrati".