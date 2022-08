Ecco l'incredibile video di due orche che fanno fuori uno squalo bianco

Nonostante siano creature all'apice della catena alimentare, gli squali vengono predati da degli esseri ancora più temuti: le orche. Si tratta di qualcosa già noto alla scienza, ma adesso è possibile osservare anche delle prove video di una coppia di orche che divora il fegato di uno squalo bianco morente.

Il filmato, condiviso su Instagram dalla biologa Alison Towner, mostra delle riprese dei droni sull'incontro. "Ecco alcuni dei filmati della recente caccia allo squalo bianco da parte di una coppia di Orche", afferma Towner. "Uno dei pezzi più incredibili di storia naturale mai catturati su pellicola. Non vediamo l'ora di condividere presto la scienza alla base di questa osservazione."

Nel video, che potrete osservare come sempre in calce alla notizia, possono essere osservate due orche mentre si nutrono del fegato della creatura. Gli animali marini, così come affermato anche da altri ritrovamenti, si nutrono col fegato, lo stomaco e i testicoli dello squalo, mentre tutto il resto viene scartato.

Le orche attaccano di petto l'avversario sfruttando la tanatosi, ovvero il comportamento che alcuni animali adottano in reazione ad una situazione estrema, dove il corpo simula uno stato di morte apparente. In questo caso gli squali vengono fatti entrare in questo stato tenendoli a testa in giù, mentre le orche divorano tutto il resto.

