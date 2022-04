Ecco l'incredibile video del 'mega razzo' della NASA colpito da un fulmine

Cosa succede quando dei fulmini si abbattono sul mega razzo della NASA? Sicuramente viene fuori un video spettacolare che mostra la potenza della natura. Recentemente, infatti, ben quattro fulmini si sono abbattuti sulle torri che circondano il Moonbound Space Launch System (SLS) della prossima missione Artemis I.

Sebbene la NASA non abbia rilasciato il filmato sui suoi canali social, un pilota di droni ha pubblicato ieri il filmato su Twitter (potrete trovarlo in calce alla notizia). L'agenzia spaziale americana ha pubblicato una dichiarazione in cui ha confermato che gli attacchi hanno colpito le torri designate, che si trovano attorno al perimetro della rampa di lancio del Kennedy Space Center.

Fortunatamente non c'è stato alcun danno ai sistemi del razzo e i futuri test continueranno senza alcun intoppo. L'indomani di questo "piccolo" incidente sono state attuate le prove prima del lancio ufficiale dei sistemi. La NASA, quindi, ha caricato i serbatoi di propellente in un ultimo test pre-lancio prima di partire a maggio.

Ai giornalisti è stato impedito all'inizio di questa settimana di guardare il test, ma ne sapremo sicuramente di più quando la NASA rilascerà informazioni ufficiali sull'esito delle sue prove. A proposito, sapete che, secondo una dichiarazione dell'agenzia spaziale americana, lo Space Launch System è fuori budget di oltre il 30%?