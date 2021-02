Questo incredibile video ci mostra un miliardo di anni in 40 secondi

Una nuova ricerca pubblicata nell'edizione di marzo 2021 di Earth-Science Reviews ci mostra, per la prima volta, il movimento ininterrotto delle placche tettoniche della Terra negli ultimi miliardi di anni. Un'opera che ci mostra un pianeta in costante movimento mentre le masse terrestri si muovono sulla superficie.

"Il nostro team ha creato un modello completamente nuovo dell'evoluzione della Terra negli ultimi miliardi di anni", afferma il professor Dietmar Müller, coautore e leader accademico del gruppo di EarthByte dell'Università di Sydney. "Il nostro pianeta è unico nel modo in cui ospita la vita. Ma questo è possibile solo perché i processi geologici , come la tettonica delle placche".

Su una scala temporale umana, infatti, tutto si muove (per fortuna!) abbastanza lentamente, in centimetri all'anno; ma come possiamo vedere dall'animazione, i continenti sono stati ovunque nel tempo. L'Antartide, infatti, una volta si trovava all'equatore... così come potrete osservare nell'incredibile animazione qui sopra.

"Gli oceani si aprono e si chiudono, i continenti si disperdono e periodicamente si ricombinano per formare immensi supercontinenti", aggiunge il dott. Sabin Zahirovic dell'Università di Sydney. Grazie al lavoro di tutti gli geoscienziati, che hanno pubblicato dati e documenti sul movimento dei continenti, gli esperti di questo nuovo studio sono riusciti a ricreare il movimento della terra nell'ultimo miliardo di anni.

Il modello aiuterà gli scienziati a capire il cambiamento del clima, delle correnti oceaniche e dei movimenti dei nutrienti fluiti dalle profondità della Terra. Vi piacciono le animazioni? Grazie a questa potrete scoprire la diffusione del cristianesimo nel mondo, mentre questa vi mostrerà l'atterraggio del rover che arriverà su Marte tra un paio di giorni.