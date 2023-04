È incredibile: questo zucchero predice l'Alzheimer decine di anni prima

Non esiste purtroppo un metodo universale per individuare questa terribile patologia. Grazie a nuove ricerche però, potremmo essere in grado di fare una diagnosi con un esame del sangue addirittura 10 anni prima della comparsa dei sintomi.

Se dormire poco e male può portare a sviluppare Alzheimer, nello studio pubblicato su Alzheimer's & Dementia, i ricercatori hanno collegato una molecola di zucchero nel sangue con l'accumulo anomalo delle proteine beta-amiloide e tau che caratterizzano l'Alzheimer. Queste proteine si accumulano nel cervello, "uccidendo" i neuroni.

I ricercatori hanno studiato i dati di 233 persone che facevano parte dello Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K), con dati originali raccolti nel 2001-2004. Sono poi seguiti follow-up continuativi per ben 17 anni a intervalli prestabiliti. I risultati sembrerebbero straordinari.

È stata infatti individuata in particolare una molecola chiamata N-acetilglucosammina, appartenente alla famiglia dei glicani. Sono situati inoltre sulla superficie delle proteine, influenzandone il funzionamento. Gli individui con livelli elevati di glicani nel sangue, avevano il doppio delle probabilità di sviluppare la demenza di tipo Alzheimer. Tale collegamento è stato osservato prima nel liquido cerebrospinale nella colonna vertebrale, ma successivamente anche attraverso dei semplici esami del sangue.

"Il ruolo dei glicani, strutture costituite da molecole di zucchero, è un campo relativamente inesplorato nella ricerca sulla demenza. Nel nostro studio dimostriamo che i livelli ematici di glicani vengono alterati precocemente durante lo sviluppo della malattia ", afferma Robin Ziyue Zhou, neurologo del Karolinska Institute in Svezia.

Considerando che il più giovane malato al mondo di Alzheimer ha solo 19 anni, appare evidente quanto poco conosciamo ancora tale patologia. Ecco perché ogni passo effettuato dalla ricerca risulta essere fondamentale nella costruzione ad esempio, di vari test di screening. Aggiungendo infatti la ricerca del gene APOE4 (anch'esso associato a un aumentato rischio di sviluppare l'Alzheimer), si potrebbero migliorare milioni di vite.

"Mostriamo anche che un semplice modello statistico che tiene conto dei livelli di glicani e tau nel sangue, del gene di rischio APOE4 e di un test della memoria può essere utilizzato per prevedere l'Alzheimer con un'affidabilità dell'80% quasi un decennio prima che compaiano sintomi come la perdita di memoria. ", afferma la biochimica medica Sophia Schedin Weiss, del Karolinska Institute.