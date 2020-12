Le incredibili (e strane) capacità delle muffe melmose vi lasceranno senza parola

Ci sono circa 900 specie conosciute di muffe melmose e, molto probabilmente, ne esistono ancora tantissime in attesa di essere scoperte. Per parlare di questi organismi non basterebbe un libro, ma quest'oggi proveremo a farvi conoscere le loro incredibili capacità. Lo sapevate che "coltivano" batteri per nutrirsi? E hanno circa 720 sessi!

Innanzitutto c'è da sapere una cosa: le muffe melmose non sono solo un tipo di organismo, ma un collettivo di organismi molto simili alle amebe. La maggior parte delle muffe melmose vive la propria vita come microrganismi unicellulari, così piccoli che non possono essere visti ad occhio nudo. Possiamo trovarli ovunque, dagli alberi al suolo, fino nelle foglie.

Si nutrono di altri microbi come lieviti e batteri e hanno colori incredibili. Un gruppo particolarmente interessante per gli scienziati sono le muffe melmose "plasmodiali", capacci di diventare una super-cellula che si estende per più di 10 metri attraverso i suoi dintorni. Un altro esemplare noto è il Physarum polycephalum, in grado di inviare viticci simili a dita - che crescono a ritmo di un centimetro al giorno - a cercare cibo. In calce all'articolo potrete osservare un esponente della specie.

La P. polycephalum sembra anche dotata di una forma primitiva di "intelligenza", poiché riesce a completare i labirinti e, se scopre di poter raggiungere una fonte di cibo, impara, nel tempo, a continuare ad ottenere la sua ricompensa. Questa muffa melmosa è così efficace nell'allungare i suoi tentacoli per concentrarsi sul cibo, che gli urbanisti e degli ingegneri dei trasporti stanno studiando i suoi movimenti.

Ad esempio, i percorsi che la muffa attua tra le fonti di cibo corrispondono chiaramente alle reti ferroviarie delle città (potrete saperne di più osservando questo video). Questa semplice - ma incredibile - metodologia sta persino attirando gli interessi dei cosmologi che cercano di scandagliare dove si trova la materia oscura nell'Universo (ve lo abbiamo già raccontato!).

Insomma, degli organismi davvero incredibili.