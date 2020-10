Questi incredibili filmati ci mostrano il passaggio delle cellule umane in spazi ristretti

Il nostro corpo è formato da trilioni di cellule che, essenzialmente, sono tutte morbide con delle strutture interne che devono mantenere la loro forma, come il nucleo. Finora, i movimenti delle cellule sono stati studiati in un ambiente 2D; per questo motivo i ricercatori hanno studiato il modo in cui le cellule superano gli ostacoli 3D.

Così, i biologi dell'Università di Strasburgo hanno costruito un percorso ad ostacoli. Alcuni erano aperti e altri, invece, avevano delle costrizioni, con alcuni colli di bottiglia più piccoli del nucleo di una cellula. I fibroblasti esaminati, cellule che costituiscono il tessuto connettivo per la guarigione delle ferite e la formazione di collagene, possono distorcersi per passare.

Alcune cellule, inoltre, sembrano appiattirsi e tirare fino a quando il loro nucleo non si schiaccia abbastanza da passare. Un altro video ha catturato come la cheratina si raccolga all'estremità finale del nucleo durante questo processo di schiacciamento. La cheratina è un componente fondamentale in una delle tre reti di filamenti che compongono il citoscheletro (lo scheletro del nucleo).

Qui troverete il primo e il secondo video che mostrano il passaggio delle cellule.

Questo meccanismo della cheratina potrebbe essere ciò che consente alla cellula di distorcersi in questo modo. Così, la a biologa molecolare Emilie Le Maout e il suo team hanno testato questa teoria con delle cellule mutate. La mutazione ha prodotto delle proteine ​​cheratiniche deformate collegate ai tumori di questo tipo di tessuto. Le cellule mutanti non sono riuscite a superare i colli di bottiglia, suggerendo che la cheratina sia fondamentale per questo processo.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che esiste un limite alla distorsione del nucleo. Poiché, se schiacciato troppo, esplode.