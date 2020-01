L'incredibili immagini dell'eclissi lunare penombrale di venerdì 10 gennaio 2020

Dopo l'eclissi solare anulare, che ha fatto finire in "grande" - in termini di osservazioni astronomiche - il 2019. L'evento verificatosi venerdì 10 gennaio del nuovo anno, chiamato eclissi lunare penombrale, nonostante non sia paragonabile all'eclissi anulare, è riuscito lo stesso a stregare tutti.

Un'eclissi lunare penombrale si verifica quando la Luna transita solo ed esclusivamente per la penombra della Terra, senza essere occultata dall'ombra (un fenomeno, comunque, poco appariscente). Potrebbe essere visibile una piccolissima parte dell'ombra, ma solo se la Luna transita completamente all'interno della penombra: in questo caso, l'eclissi penombrale è totale; se invece ne viene oscurata solo una parte, l'eclissi penombrale è parziale.

Il fenomeno è durato poco più di quattro ore e nella nostra bella penisola è iniziato alle 18:07. Il picco massimo è stato visto intorno alle 20:10, per finire un paio di ore più tardi. Se non siete riusciti a vederla non preoccupatevi: quest'anno ci saranno altre tre eclissi penombrali parziali. La prossima eclissi penombrale totale, tuttavia, si verificherà solo il 20 febbraio 2027. C'è ancora tanto tempo per prepararsi al meglio per le dovute osservazioni, insomma.

In calce alla notizia sarà possibile osservare le splendide immagini catturate da alcuni "skywatcher" che hanno scrutato continuamente il cielo alla ricerca dell'istantanea perfetta del nostro bel satellite.