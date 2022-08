Queste incredibili immagini mostrano migliaia di meduse che sciamano insieme

Nel Mar Mediterraneo, vicino alla città portuale di Haifa, nel nord di Israele, è possibile trovare tantissime meduse. Nella baia di Haifa il 20 luglio, utilizzando droni aerei, i funzionari dell'Autorità israeliana per i parchi e la natura (NPA) hanno mostrato delle immagini sorprendenti di migliaia di meduse nomade (Rhopilema nomadica) insieme.

Ovviamente gli addetti ai lavori hanno sconsigliato qualsiasi intenzione di balneazione. Questa concentrazione insolitamente alta di meduse, nota anche come fioritura e molto diverse dalle super fioriture che possono essere viste dallo spazio, non è una buona notizia e deriva molto probabilmente da attività umane che possono includere inquinamento e cambiamenti climatico.

Una così grande quantità di creature, infatti, potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l'ecosistema marino vicino alla costa di Haifa e persino influenzare l'industria e il turismo. "Vediamo grandi danni in molte aree, come la concorrenza ecologica con i pesci, danni economici, intasamento delle pompe degli impianti di desalinizzazione, raffreddamento delle centrali elettriche, danni ai pescatori e il pubblico che si tiene i piedi lontano dalle spiagge", esordisce un funzionario.

La Rhopilema nomadica è la medusa più comune che può essere trovata nella zona - ma attenzione alle caravelle portoghesi - e sappiamo per certo che queste fioriture sono anomale e causate dal nostro impatto sull'ecosistema. "L'ultimo inverno è stato molto piovoso e a volte freddo. Ciò potrebbe aver influenzato l'intensità delle fioriture e il loro ciclo di vita", ha dichiarato Dror Angel, un ecologista marino del Dipartimento delle civiltà marittime dell'Università di Haifa. "Sappiamo per certo che se piove molto, molti nutrienti vengono lavati nel mare. Quindi ci sono più alghe, plancton e più cibo da mangiare per le meduse."