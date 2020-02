Queste incredibili immagini ritraggono l'unica manta rosa conosciuta al mondo

Non capita certo tutti i giorni di imbattersi in creature più uniche che rare. Il fotografo Kristian Laine, infatti, mentre stava esplorando la Grande Barriera Corallina in cerca di qualche scatto da immortalare, si è imbattuto nell'unica manta rosa conosciuta al mondo. Un'esperienza che non dimenticherà molto facilmente.

"Non avevo mai sentito parlare di una manta rosa e quando l'ho visto per la prima volta, ho pensato che la mia macchina fotografica stesse dando i numeri", ha dichiarato l'uomo a ScienceAlert. "Solo più tardi quella sera ho visto una foto di questa creatura sulla bacheca del ristorante e [..] mi sono precipitato a controllare i modelli nella mia macchina fotografica."

La manta rosa della barriera corallina (un luogo costantemente minacciato) fu avvistata per la prima volta nel 2015, dal sub Ryan Jeffery sempre durante l'esplorazione della zona. In tutto, questa creatura è stata vista solamente 10 volte dalla gente del luogo. Tuttavia, gli scienziati del gruppo di ricerca "Project Manta" stanno cercando di studiare il meccanismo dietro il particolare colore dell'animale.

"Non è stata condotta un'indagine approfondita sulla dieta o sull'analisi isotopica stabile, ma data la stabilità della 'voglia' bianca e del colore rosa nel tempo, riteniamo che la dieta possa essere esclusa", spiega l'ecologa Asia Haines del Project Manta. "Potrebbe trattarsi solo di un'espressione diversa e davvero unica della melanina, ma che deve ancora essere confermata."