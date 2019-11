Ecco le incredibili immagini del transito di Mercurio davanti il Sole

Per l'ultima volta in questo decennio, il piccolo pianeta Mercurio è passato di fronte al Sole in quello che è noto come un transito. Per tutti coloro che si fossero perso il raro evento astronomico non preoccupatevi, potrete ammirarlo su questa pagina.

Dalla Terra, gli unici transiti che possiamo ammirare sono quelli di Mercurio e Venere. L'evento è stato davvero unico, basti pensare che in un secolo il corpo celeste passa davanti la nostra stella "solo" 13 volte (è passato quattro volte durante questo decennio); il prossimo sarà nel 2032.

Per questo motivo gli astronomi di tutto il mondo sono stati con gli occhi puntati sul Sole (ovviamente con le dovute precauzioni) nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre 2019. Il transito poteva essere ammirato al meglio, e per la sua interezza di 5.5 ore, in Sud America e nell'America Nord orientale.

Mercurio è il pianeta più interno del sistema solare (oltre ad essere il più piccolo) e il più vicino alla nostra stella. La superficie del pianeta sperimenta la maggiore escursione termica tra tutti i pianeti, con temperature che nelle regioni equatoriali vanno da -173 °C della notte a 427 °C durante il giorno.

È possibile ammirare il transito il calce alla notizia, con un video riassuntivo che ci mostra il passaggio del corpo celeste davanti il nostro astro. Uno spettacolo davvero unico.