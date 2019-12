Le incredibili meraviglie del mondo microscopico in cinque video

Giunto alla sua nona edizione, il Nikon Small World in Motion è un concorso fotografico dedicato al mondo microscopico. Recentemente, sono stati annunciati i cinque vincitori del concorso, che hanno immortalato alcuni eventi unici e "invisibili" che accadono continuamente sotto i nostri occhi.

Il primo premio è stato consegnato al dott. Philippe Laissue, biologo e assistente professore all'Università dell'Essex, nel Regno Unito, per uno straordinario video di un polipo che emerge da un corallo (che vengono continuamente minacciati dal cambiamento climatico). In calce a questa notizia potrete osservare tutti i video vincitori, mentre in questo link potrete osservare altri 17 video che sono stati inseriti nelle menzioni onorevoli.

Tornando al vincitore del primo posto, nel video del dott. Laissue possiamo dare uno sguardo intimo alla relazione tra alghe (colorate in magenta), coralli e polipi. Osservare questo spettacolo non è stato facile, visto che i coralli sono molto sensibili alla luce. "All'inizio, ho utilizzato tecniche di microscopia a fluorescenza convenzionali, che hanno danneggiato i miei campioni di corallo o non hanno prodotto immagini utili. Così ho ottenuto una piccola sovvenzione della Royal Society per realizzare un microscopio su misura con fogli leggeri, che utilizza pochissima luce e rende felice il corallo", afferma l'uomo.

Il secondo premio, invece, è stato assegnato al dott. Richard Kirby, che ha realizzato un video sul Vampyrophrya, un parassita che brulica intorno al corpo del suo sventurato ospite, un crostaceo microscopico morto noto come copepode. Il terzo posto è stato vinto da Tommy e Jesse Gunn per il video di uno Stylonychia, un microrganismo che utilizza le sue ciglia per creare un vortice d'acqua per catturare le prede (protozoi e batteri).

Il quarto posto, vinto da Hunter N. Hines, ci mostra due degli animaletti più resistenti del mondo, i tardigradi, che si cibano di un altro membro della loro specie. Mentre il quinto e ultimo posto, aggiudicato da Kate McDole e Philipp Keller, ci mostrano le fasi di vita di un embrione di un topo. Buona visione!