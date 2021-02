Le incredibili proprietà della fibra ottica di nuova generazione

L'utilizzo della fibra ottica ha permesso di raggiungere velocità di trasmissione dell'informazione incredibili, portando connessioni internet velocissime in sempre più parti del mondo.

Anche se Elon Musk la pensa diversamente e in Italia da luogo a questioni politiche, la fibra ottica rimane ad oggi la tecnologia che permette la connessione a internet con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ma soprattutto, essendo basata su una proprietà fisica piuttosto elementare e ben compresa, è una tecnologia che può essere facilmente migliorata.



La fibra ottica altro non è che un cavo tubulare in cui il nucleo del cavo e la parte esterna sono costruiti in due materiali diversi. Quando un'onda elettromagnetica passa da un materiale ad un altro, una parte di essa si trasmette tra i due deviando il suo percorso di un certo angolo, in un fenomeno detto rifrazione, mentre la restante parte dell'onda si riflette rimbalzando indietro. Giocando con gli angoli di rifrazione e riflessione è possibile cambiare le porzioni di luce rifratta e riflessa, ed oltre un certo angolo critico, può succedere che tutta l'onda elettromagnetica venga riflessa.



La fibra ottica utilizza questo fenomeno per far rimbalzare la luce nel cavo, senza che quasi nessuna informazione esca da esso a causa della rifrazione. La trasmissione è ovviamente velocissima. All'Università di Southampton e all'Università Laval, in Canada, è stato progettato un nuovo tipo di fibra ottica che riesce ad avere performance 10.000 volte superiori alla fibra comune. In particolare, è stato risolto il problema del backscattering, per cui una parte dell'informazione che si trasmette nella fibra ottica torna indietro invece di rimbalzare in avanti. Ovviamente questo è un effetto non desiderato. Il nuovo cavo, che differisce per il fatto di essere vuoto all'interno (hollow-core fiber) invece che fatto di vetro, non presenta nessun effetto rilevante di backscattering.

Elon Musk e il suo Starlink dovranno vedersela con un miglioramento possibilmente epocale della fibra ottica; chi ne uscirà vincitore? Per non parlare delle altre applicazioni prettamente scientifiche e sperimentali di questa scoperta!