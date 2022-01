Incredibili tesori subacquei sono stati scoperti al largo di un'antica città romana

Oggi vi raccontiamo una storia: ci troviamo durante il III secolo dopo Cristo a Cesarea, sulla costa mediterranea di Israele. Qui una tempesta colpì una nave e, quest'ultima, affondò. Insieme ad essa c'erano anche dei passeggeri, tra cui una donna che morì (o dimenticò il suo gioiello) insieme alla nave... oggi sappiamo di lei grazie a un anello.

L'anello in questione, infatti, è stato ritrovato recentemente durante uno scavo condotto da alcuni ricercatori israeliani che li hanno scoperti nelle acque dell'antico porto. Il reperto ha una gemma verde incastonata con sopra un'incisione di un giovane pastorello con una pecora sulle spalle. Questa è una delle prime raffigurazioni di Gesù.

Trovare questa raffigurazione su un anello è, tuttavia, raro. "Il terzo secolo d.C. era un periodo in cui il cristianesimo era appena agli inizi", ha dichiarato all'AFP Helena Sokolov, curatrice del dipartimento monetario dell'Autorità per le antichità israeliane. "Anche se era decisamente in crescita, specialmente in città miste come Cesarea". A proposito di gemma, recentemente in Africa è stata trovato il terzo diamante più grande del mondo.

Nello stesso punto gli esperti hanno anche trovato una gemma rossa, che era presumibilmente incastonata in un anello, con l'immagine di una lira - il simbolo di Apollo nella mitologia greca nota come "Arpa di David" nella tradizione ebraica. Gli oggetti sono stati ritrovati durante un'indagine subacquea di due relitti, affondati nello stesso porto ma a mille anni di distanza (a proposito, ecco un relitto tedesco risalente alla Seconda Guerra Mondiale).