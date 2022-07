Incredibilmente anche nel mare ci sono le api, ma si chiamano 'Idotea'

Così come avviene sulla terraferma, anche sott'acqua esiste l'impollinazione. Fino ad oggi, però, gli esperti pensavano che fosse ottenuta attraverso i flussi d'acqua... ma non è così e il responsabile di questa delicata operazione è un isopode che fertilizza le piante come una piccola e laboriosa ape.

Stiamo parlando di un animale chiamato "Idotea" che ha dimostrato come l'impollinazione non sia esclusiva delle piante terrestri. "La convinzione di lunga data che l'impollinazione mediata dagli animali sia assente nel mare è stata recentemente contraddetta nelle fanerogame marine", si legge sulla rivista Science.

Gli scienziati, infatti, hanno riconosciuto un buon candidato nelle alghe rosse per l'impollinazione poiché i gameti maschili non sono in grado di muoversi da soli. Fino a pochissimo tempo prima la nuova scoperta, si pensava che le alghe fossero fertilizzate con l'aiuto di flussi d'acqua in grado di spazzare via i gameti maschili e ridistribuirli attraverso le parti riproduttive femminili delle piante.

Tuttavia si è scoperto che la specie isopode Idotea balhica è comune tra le alghe rosse (Gracilaria gracilis) e che la loro presenza aumenta significativamente la fertilizzazione. “Lo studio ha ampliato sia la varietà che la storia del trasferimento di gameti maschili mediato dagli animali, portando il concetto di impollinazione dalle piante alle alghe alla prima evoluzione degli invertebrati marini", si legge infine sullo studio.

