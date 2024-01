Incredibilmente, soltanto adesso sappiamo perché la nostra urina è gialla

Potreste non crederci, ma per secoli il colore giallo dell'urina è stato un dato di fatto accettato senza troppa riflessione. Solo di recente, infatti, gli scienziati hanno scoperto la vera ragione dietro questo fenomeno quotidiano. La risposta risiede in un enzima specifico prodotto dai batteri nell'intestino, chiamato bilirubina reduttasi.

La ricerca, pubblicata nel giornale Nature Microbiology, getta nuova luce sul modo in cui il nostro corpo processa e elimina i prodotti di scarto. Tradizionalmente, si sapeva che il colore giallo dell'urina derivava dal modo in cui il corpo smaltisce i globuli rossi vecchi. Alla fine del loro ciclo vitale, di solito dopo circa 120 giorni, i globuli rossi vengono degradati nel fegato.

Uno dei sottoprodotti di questo processo è una sostanza arancione brillante chiamata bilirubina, che viene secreta dal fegato nell'intestino. I batteri nell'intestino convertono la bilirubina in una sostanza incolore chiamata urobilinogeno. Questa sostanza si degrada poi in urobilina, un pigmento giallo che conferisce all'urina il suo colore caratteristico.

Fino ad ora, tuttavia, gli scienziati non erano stati in grado di identificare l'enzima batterico specifico responsabile della conversione della bilirubina in urobilinogeno. La ricerca ha rivelato che la bilirubina reduttasi è prodotta principalmente da specie appartenenti a un grande gruppo noto come Firmicutes, che dominano il microbioma intestinale umano.

Questa scoperta potrebbe migliorare la nostra comprensione del ruolo del microbioma intestinale in condizioni come l'ittero, l'ingiallimento della pelle e degli occhi, o le malattie infiammatorie intestinali cronica. "È notevole che un fenomeno biologico quotidiano sia rimasto inspiegato per così tanto tempo, e il nostro team è entusiasta di poterlo finalmente spiegare", ha affermato Brantley Hall, autore principale dello studio e professore assistente presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Genetica Molecolare dell'Università del Maryland.

A proposito, sapete che con la nostra urina potremo costruire case su Marte?