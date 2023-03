Anche tu incroci le gambe quando ti siedi? Bene, forse dovresti smettere...

Secondo recenti studi, diversi scienziati concordano sul fatto che incrociare a lungo le gambe quando si è seduti porti più danni che benefici. Vediamo il perché.

A quanto pare, circa il 62% delle persone incrocia la gamba destra sulla sinistra, mentre il 26% fa esattamente il contrario. Per il 12% rimanente invece, non fa alcuna differenza. In genere ci sono due modi per sedersi su una sedia e incrociare le gambe: uno è direttamente a livello del ginocchio, mentre l'altro è alla caviglia. Ma per quanto possa essere comodo sedersi con le gambe incrociate, a quanto pare fa male per la nostra salute.

Per cominciare, diversi studi mostrano come sedersi in questo modo può aumentare il disallineamento dei fianchi, facendone diventare uno più alto dell'altro. Inoltre, nonostante gli arti si addormentino per motivi diversi dalla circolazione, in questo specifico caso cambia la velocità con cui il sangue si muove attraverso i vasi sanguigni degli arti inferiori, il che può aumentare considerevolmente il rischio di formare coaguli sanguigni.

La maggior parte delle ricerche suggerisce che l'incrocio a livello delle ginocchia potrebbe essere addirittura peggiore di quello a livello delle caviglie. In effetti, stare seduti in questo modo può causare un aumento della pressione sanguigna a causa del ristagno di sangue nelle vene, facendo indirettamente lavorare di più il cuore.

Poiché la colonna vertebrale compensa continuamente il nostro corpo per mantenere il centro di gravità sopra il bacino, anche collo e testa ne risentono. Tende ovviamente anche ad aumentare la probabilità di sviluppare scoliosi (allineamento anomalo della colonna vertebrale).

Come se tutto ciò non bastasse, ci sono anche prove che incrociare le gambe potrebbe influenzare la produzione di sperma. Questo perché la temperatura dei testicoli deve essere compresa tra 2 °C e 6 °C al di sotto della temperatura corporea standard. Considerando però che stare seduti in questo modo può aumentare la temperatura anche di 3,5 °C, appare evidente che potrebbe ridursi sia il numero che la qualità di spermatozoi.

Detto questo, è opportuno sottolineare come molti dei fattori di rischio associati all'accavallamento delle gambe, sono probabilmente esacerbati da altri problemi sottostanti come stili di vita sedentari e obesità. Ciononostante, oltre a sedersi vicino la finestra per essere più produttivi, il consiglio principale è di non rimanere fermi nella stessa posizione troppo a lungo e di mantenersi regolarmente attivi.