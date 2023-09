Sono questi gli incubi più comuni al mondo, secondo la scienza

Chi di noi non si è svegliato almeno una volta nel cuore della notte, sudato e spaventato da un sogno angosciante? Cosa ci dicono veramente questi sogni inquietanti? Michael Schredl, a capo del laboratorio del sonno presso l'Istituto Centrale di Salute Mentale di Mannheim, in Germania, ha condotto uno studio per analizzare i più comuni.

Ebbene, sembra che ci siano alcuni incubi che uniscono tutti noi, indipendentemente dalla cultura o dal background personale.

Tra i temi più comuni troviamo l'infestazione, come ad esempio sognare di avere la casa invasa da insetti o roditori, capace di rappresentare una paura simbolica legata a malattie o insicurezze. Poi ci sono gli incubi legati alla presenza del male, come sospettare che ci sia un demone o un fantasma nelle vicinanze, spesso associati a disturbi del sonno come la paralisi del sonno.

Altri temi includono catastrofi come incendi o inondazioni; un segno di preoccupazione per il futuro o di elaborazione di un trauma passato. Il tema più comune di tutti è quello della fallibilità e dell'impotenza, che appare nel 18% dei casi. Questi sogni possono variare dal fallimento nel raggiungere un obiettivo, all'essere in ritardo, persi, incapaci di parlare, o di aver perso o dimenticato qualcosa di importante.

Insomma, la prossima volta che vi sveglierete urlando da un incubo, con il cuore in gola, invece di preoccuparvi, piuttosto, potrebbe essere utile riflettere cosa il vostro subconscio stia cercando di comunicarvi.