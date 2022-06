Fare incubi frequenti in tarda età può essere un segnale precoce del Parkinson

Sogni e incubi sono oggetto di studio da tantissimo tempo e continuano a essere estremamente interessanti e misteriosi: se nel 2020 è stato scoperto che sono più complessi a seconda della fase del sonno, una nuova ricerca ha avanzato l’ipotesi che avere incubi frequenti in tarda età può essere un segno precoce del morbo di Parkinson.

La ricerca pubblicata su EClinicalMedicine ha visto gli esperti monitorare la salute di 3.818 uomini anziani per 12 anni, analizzando in particolar modo l’attività cerebrale; si tratta a tutti gli effetti del primo studio che indaga se gli incubi siano un avvertimento del Parkinson o un prodotto della condizione stessa.

Entro i primi cinque anni dello studio è stato scoperto, quindi, che coloro che hanno avuto frequenti incubi avevano il doppio delle probabilità di sviluppare il Parkinson. Nello specifico, i partecipanti hanno riferito ai ricercatori dati sufficienti al fine di determinare come, nei primi quattro anni della ricerca, i frequenti sogni angoscianti risultassero associati a un aumento di sei volte del rischio di sviluppare la malattia neurologica. L’ipotesi avanzata è che l'insorgenza tardiva degli incubi sia un segno precoce di neurodegenerazione in alcuni uomini in quanto qualcosa starebbe cambiando nella corteccia frontale con l’invecchiamento del cervello. Il passo successivo sarà utilizzare l'elettroencefalografia per capire cosa cambierebbe nel cervello.

Come affermato dal neurologo Abidemi Otaiku, “sebbene possa essere davvero utile diagnosticare precocemente il morbo di Parkinson, ci sono pochissimi indicatori di rischio e molti di questi richiedono costosi test ospedalieri o sono molto comuni e non specifici, come il diabete. Anche se abbiamo bisogno di condurre ulteriori ricerche in quest'area, identificare il significato di brutti sogni e incubi potrebbe indicare che le persone che sperimentano cambiamenti nei loro sogni in età avanzata - senza alcun trigger evidente - dovrebbero consultare un medico”.

