Indagata la strategia di cova di una famiglia di dinosauri chiamata Ovioraptoridi

Una ricerca va ad indagare le modalità con cui una determinata specie di dinosauri, gli oviraptoridi, covava le uova e ciò che è stato scoperto è molto interessante.

I dinosauri hanno governato la nostra Terra milioni di anni fa e le ossa fossili sono tutto ciò che ci resta di queste antiche, maestose e terrificanti creature. Da questo punto di vista è facile capire come sia difficile risalire ai comportamenti che avevano questi animali e quali, per esempio, fossero le strategie di cova di queste creature. Ed è così che esperti del settore dell’Università di Bonn e di Monaco hanno analizzato alcune uova di oviraptoridi. Questa famiglia di dinosauri ha alcune caratteristiche particolari come,per esempio, un becco ricurvo e misuravano fino a circa otto metri di altezza.

I loro resti sono particolarmente abbondanti e, in particolare, gli esperti hanno analizzato tre uova fossili di questo animale. Le tre uova, probabilmente, appartenevano alla stessa nidiata e per capire la strategia di deposizione di questa famiglia di dinosauri gli scienziati hanno analizzato i resti fossili delle uova ai raggi X. La domanda che gli scienziati si sono posti è se esse si schiudessero contemporaneamente o ad intervalli di tempo differenti. Per rispondere alla domanda è stato osservato lo sviluppo delle ossa di questi animali e lo spessore del guscio.

In particolare, tre di queste mostravano, al loro interno, un embrione decisamente più formato rispetto al terzo uovo ed anche lo spessore del guscio delle due uova con l’embrione più sviluppato era meno pronunciato rispetto al restante uovo. Dallo studio è quindi emerso che due delle tre uova sono state deposte nello stesso momento, mentre l’altro in un momento diverso. Secondo gli artefici dello studio la strategia di cova di questi animali non si può paragonare a nessuna strategia di animali moderni, facendo quindi supporre che la loro modalità di cova fossa esclusiva di questa famiglia di dinosauri.