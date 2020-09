I maschi e le femmine di Leopardo della Tanzania hanno abitudini molto diverse

E’ stato osservato il comportamento di un gruppo di leopardi che vivono in un territorio isolato, difficile da raggiunge, quindi poco studiato, e ciò che è emerso è particolarmente interessante.

Ci troviamo in Tanzania e, in particolare, all'interno di un area protetta denominata Udzundwa. Questa è una regione montagnosa, difficile da raggiungere, quindi vi sono stati relativamente pochi studi a riguardo. In particolare, degli scienziati del Museo di Storia Naturale della Danimarca hanno studiato una particolare specie che vive in queste zone impervie: il leopardo. All'interno di un’area di 2500 chilometri quadrati gli scienziati hanno piazzato 164 camere con sensori di movimenti che, non appena percepivano la presenza di un animale, iniziavano la registrazione.

Grazie a questo sistema sono stati immagazzinati 5000 giorni di riprese. Attraverso lo studio di queste registrazioni sono state scoperte alcune abitudini dei leopardi, in particolare, diverse tra i due sessi, sembra che maschi e femmine siano attivi e vadano a caccia in diverse e ben determinate ore del giorno o della notte. Ecco quindi che gli individui di sesso femminile sono attivi la mattina presto e nel tardo pomeriggio, ma anche poco prima del tramonto. Molto diverso, invece, per i maschi che sono attivi di notte. Questo studio è ancora all'inizio e bisognerebbe indagare più a fondo riguardo le abitudini di questi splendidi animali che, tuttavia, rischiano l’estinzione.

La popolazione di leopardi ha, infatti, visto una netta diminuzione del loro numero per vari motivi. La situazione potrebbe peggiorare perché le aree in cui vivono vedono un forte aumento della popolazione umana. Ed ecco quindi che conoscere il comportamento di questi animali potrebbe risultare utile e vantaggioso anche per intraprendere misure atte a difendere la specie ed evitarne il declino. Ecco, per esempio, che i cacciatori agiscono prevalentemente di giorno quando, cioè, le femmine della specie sono più attive mentre i maschi, in quelle ore del giorno, sono relativamente al sicuro.