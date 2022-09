Indagine statistica gela Netflix: il 25% degli utenti non rinnoverà l'abbonamento

A poche ora dall'inizio dell'evento Tudum di Netflix, un report sembra raggelare gli umori dei dirigenti del colosso dell'intrattenimento in streaming. Secondo un sondaggio condotto negli Stati Uniti, infatti, circa il 25% degli utenti Netflix potrebbe disiscriversi dal servizio entro la fine del 2022.

Il dato arriva dal portale Reviews.org, ed è piuttosto drammatico: dei 1.000 americani intervistati per l'analisi statistica, circa 250 non rinnoveranno Netflix una volta che il loro attuale abbonamento sarà scaduto. Pare dunque che neanche l'abbonamento con pubblicità di Netflix sia riuscito ad aumentare l'interesse degli utenti per il servizio di streaming, che proprio nelle scorse settimane è stato superato da Disney+ in termini di numero di iscritti.

Al momento, infatti, Disney+ si attesta a 221,1 milioni di iscritti, mentre Netflix si ferma a quota 220,7 milioni di abbonamenti validi. Solo nello scorso trimestre, la piattaforma ha perso ben 970.000 utenti, un record storico in negativo: dall'inizio dell'anno, invece, le perdite sono state pari a 1,2 milioni di utenti. A quanto pare, il calo degli abbonati non si risolverà molto presto, almeno non entro fine 2022.

Insomma, l'indagine statistica di Reviews.org potrebbe anche sovradimensionare l'entità degli addii a Netflix, visto anche il campione statistico relativamente ridotto, ma è indubbio che l'azienda stia rapidamente perdendo popolarità. Sempre Reviews.org riporta che molti non rinnoveranno Netflix a causa del prezzo, ritenuto troppo alto a causa degli ultimi rincari.

In effetti, a gennaio 2022 il prezzo dell'abbonamento base di Netflix è aumentato dell'11%, mentre i piani "Standard" e "Premium" sono cresciuti rispettivamente del 20% e del 25% sia in Europa che negli Stati Uniti. Tali aumenti avrebbero causato da una parte un'emorragia di utenti dal servizio e, dall'altra, una condivisione di password e account sempre più selvaggia, che Netflix non sembra ancora in grado di contrastare efficacemente.