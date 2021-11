Indentificata l'acqua più antica dell'Universo: ecco dove si trova

Grazie all'utilizzo dell'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), gli scienziati hanno osservato delle molecole d'acqua all'interno della galassia SPT0311-58 che si trova davvero molto lontana da noi: 12,88 miliardi di anni luce dalla Terra. Cosa può significare una scoperta del genere?

Innanzitutto adesso sappiamo che quando si formarono queste molecole la prima volta (almeno per quanto ne sappiamo noi) l'Universo aveva meno di 1 miliardo di anni. Si ritiene che la galassia sia un sistema di fusione composto da due galassie in collisione, secondo quanto affermato sulla rivista The Astrophysical Journal. A proposito, ecco la collisione più vecchia tra due galassie.

"Utilizzando osservazioni ALMA ad alta risoluzione del gas molecolare [...] abbiamo rilevato molecole di acqua e monossido di carbonio nella più grande delle due galassie. Ossigeno e carbonio, in particolare, sono elementi di prima generazione indispensabili per la vita come noi la conosciamo", ha dichiarato l'autore dello studio, Sreevani Jarugula, dell'University of Illinois. "Ha più gas e polvere rispetto ad altre galassie nell'Universo primordiale, il che ci offre molte potenziali opportunità per osservare molecole abbondanti".

Potreste non crederci, ma l'acqua è la è la terza molecola più comune nel cosmo. La luce della galassia SPT0311-58 proviene da un'epoca dell'Universo che ancora non comprendiamo perfettamente in pieno e questa scoperta potrebbe migliorare la nostra comprensione dell'universo primordiale. Insomma, un'altra grande scoperta effettuata con ALMA (che ultimamente ha rivelato al mondo una tempesta cosmica)... non ci resta che aspettare e vedere quale sarà la prossima!