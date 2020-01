L'india annuncia ufficialmente Chandrayaan-3. Il paese punta nuovamente alla Luna

Dopo la missione dello scorso anno, l'India ha annunciato che proverà nuovamente a sbarcare sulla Luna. A dichiarare ciò è stato il presidente dell'organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) K. Sivan, durante una conferenza stampa. La missione, chiamata Chandrayaan-3, includerà un nuovo modulo di propulsione, un lander e un rover.

Se dovesse avere successo, l'India diventerà il quarto paese a fare un atterraggio morbido sul nostro satellite, dopo gli Stati Uniti, l'ex Unione Sovietica e la Cina. La prima missione lunare dell'India risale nel 2008, quando fece schiantare una sonda sulla Luna in un atterraggio controllato, tuttavia un atterraggio morbido è una sfida tecnica molto più grande.

Il lavoro procede "senza intoppi" sulla missione Chandrayaan-3, ha dichiarato Sivan durante una conferenza stampa. "Stiamo puntando al lancio per quest'anno, ma potrebbe estendersi al prossimo anno", afferma l'uomo. Fonti indiane hanno riferito che le autorità hanno fissato novembre come obiettivo provvisorio per il lancio.

Secondo Sivan, il nuovo modulo di propulsione, il lander e il rover di superficie costerebbero circa 35 milioni di dollari, una cifra significativamente più elevata della precedente. Inoltre, sembra anche che l'India abbia scelto quattro astronauti per prendere parte alla prima missione presidiata del paese in orbita, che dovrebbe realizzarsi nel 2022. I quattro, infatti, inizieranno ad allenarsi in Russia alla fine di questo mese.

Insomma, ottimi propositi per l'anno nuovo da parte dell'India.