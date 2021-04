India all'attacco delle criptovalute: una nuova legge le renderà illegali nel Paese?

Mentre il Bitcoin è crollato vertiginosamente in una sola notte, in rete si sta facendo largo un rapporto secondo cui il governo indiano starebbe per proporre una legge per vietare le criptovalute e multare tutti coloro che resteranno possessori di portafogli digitali o completeranno transazioni utilizzando le valute digitali.

A riportare le voci degli insider sono stati i colleghi di Gizchina, che hanno definito questo disegno di legge “una delle politiche più rigorose sulle criptovalute al mondo” che criminalizzerà a tutti gli effetti il possesso, l’emissione, l'estrazione, il commercio e il trasferimento di risorse crittografiche. Essendo che non è la prima volta in cui si sente parlare di questo disegno di legge, questa legge potrebbe essere davvero vicina all’approvazione e ciò renderebbe l’India la prima grande economia mondiale a dichiarare illegali le criptovalute.

Il governo indiano al momento non ha dichiarato i motivi dietro l’intenzione di vietare categoricamente le criptovalute, ma tra gli insider si parla di un pensiero comune tra molti funzionari governativi in ​​India per cui le criptovalute sarebbero uno "schema Ponzi" in grado di causare un pericoloso aumento del rischio di instabilità finanziaria.

Come se non bastasse, un regolatore australiano avrebbe affermato che il 60% dei crimini finanziari in India ha legami con le criptovalute, ergo quella scelta dal governo indiano sarebbe una strada pericolosa ma da percorrere a ogni costo per ridurre non solo l’attività dei criminali ma anche i rischi finanziari. Non è noto nulla, al momento, riguardo le pene che potrebbero venire inflitte ai possessori di criptovalute in futuro.

Intanto, restando nel mondo delle criptovalute, anche l’Ethereum ha registrato un calo di valore del 20% in una notte.