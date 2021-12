India: che fine ha fatto il ban delle criptovalute? Potrebbe essere approvato nel 2022

A fine novembre il Governo indiano ha annunciato divoler bloccare tutte le criptovalute private con un'apposita legge che sarebbe stata emanata verso la fine del 2021. Considerato che quello indiano è uno dei mercati di valuta digitale più ampi del mondo, la decisione avrebbe avuto conseguenze molto gravi nel campo delle criptovalute.

A causa del malcontento generale, il ban delle criptovalute era stato ritirato meno di una settimana dopo il deposito della proposta di legge nel Parlamento indiano, mentre il Governo di Nuova Delhi si è impegnato a rivedere la legge e ripresentarla successivamente al Parlamento.

La legge ha così preso la forma di una regolamentazione nazione delle criptovalute, che è stata anche caldeggiata dai possessori di Bitcoin e altre valute indiani, che ritengono che maggiori regole possano evitare truffe e "scam" basate sulle valute digitali, come la truffa del "maiale al macello" per i Bitcoin.

Purtroppo, però, la legge non arriverà prima della fine di aprile 2022, secondo quanto riportato da Coindesk, che si basa su fonti interne alla politica indiana. La legislazione sulle criptovalute, infatti, sarebbe ancora in una fase preliminare di costruzione: l'obiettivo iniziale del Governo era quello di presentarla durante la sessione invernale del Lok Sabha, il Parlamento indiano, ma alla fine la discussione del progetto è stata spostata a data da destinarsi.

Il ritardo della legge valutaria dovrebbe dipendere dalla presenza di questioni più impellenti per il Ministro delle Finanze di Nuova Delhi, secondo le fonti di Coindesk, anche se non è chiaro quali siano tali questioni e se esse riguardino o meno il mondo delle criptovalute.

La legislazione indiana rimane comunque un elemento che potrebbe modificare il mercato globale di criptovalute, per via dell'enorme ecosistema indiano legato a Bitcoin e alle altre monete digitali. I continui ritardi nella legge di regolamentazione, secondo Coindesk, rendono il mercato ancora più incerto, e dunque volatile, e potrebbero rallentare il processo di accettazione delle criptovalute in India, che al momento è uno dei mercati potenzialmente più ampi per le monete digitali.