In India un cane è stato apparentemente salvato da un gruppo di coccodrilli

Alcuni ricercatori indiani hanno recentemente avvistato un gruppo di coccodrilli che aiutava un cane a uscire dalle impetuose acque del fiume Savitri, in India. La surreale scena è stata documentata da alcune foto sulla rivista Journal of Threatened.

I ricercatori indiani, che stavano studiando il comportamento dei coccodrilli palustri, riferiscono che il cane si era gettato nel fiume per sfuggire a un branco di cani randagi che lo stava inseguendo. I coccodrilli lo hanno puntato ma, invece di trasformarlo in un facile spuntino, lo hanno cominciato a spingere con il muso verso la salvezza.

Secondo i testimoni, lo strano comportamento è stato un atto di empatia tra animali. Tuttavia, Chris Murray, biologo della Southeastern Louisiana University, non è d’accordo. "In natura, si verificano continuamente delle analisi costi-benefici quando si tratta di ecologia dell'alimentazione", afferma Murray, "perciò ci sono molte ragioni per cui i grossi rettili potrebbero aver graziato il cagnolino."

Forse i coccodrilli avevano mangiato di recente o si sentivano troppo esposti per tendere un'imboscata alla preda. Oppure potrebbero aver avuto esperienze negative con i cani in passato.

Ci sono casi documentati di coccodrilli che aiutano i loro simili a procurarsi il cibo, dimostrando capacità cognitive migliori di quanto crediamo comunemente. Tuttavia, è anche vero che questi animali sono responsabili di numerosi attacchi verso l’uomo e il bestiame, specialmente in India.

Insomma, secondo Murry i coccodrilli "non sono solo di rettili cattivi e ingombranti ma è anche probabile che non abbiano alcuna pietà per i cani in difficoltà".