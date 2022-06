In India è stato inaugurato il primo telescopio liquido, cosa cambia per l'astronomia?

Il più grande telescopio dell'Asia si trova adesso in India e ha una particolarità da non sottovalutare: si tratta di un telescopio liquido e si trova a un'altitudine di 2.450 metri sull'Himalaya. L'International Liquid-Mirror Telescope (ILMT) osserverà asteroidi, esplosioni di supernove, detriti spaziali e altri corpi celesti.

"Solo una manciata di telescopi a specchio liquido sono stati costruiti in precedenza, ma sono stati utilizzati principalmente per il tracciamento di satelliti o per scopi militari", ha affermato il dottor Kuntal Misra, ricercatore del progetto ILMT. Lo strumento inizierà le sue osservazioni questo ottobre, insieme ai "colleghi" Devasthal Optical Telescope (DOT) da 3,6 metri e il Devasthal Fast Optical Telescope (DFOT) da 1,3 metri.

La differenza tra un telescopio tradizionale e uno a liquido è molto marcata. "A differenza dei telescopi convenzionali che possono essere guidati per inseguire specifici oggetti sorgente stellari, l'ILMT sarà stazionario. Effettuerà osservazioni e immagini allo zenit, cioè del cielo sopra la testa. Sarà utile per la ricognizione con un alto potenziale di scoperta di nuovi oggetti", continua Misra.

Gli altri strumenti convenzionali, inoltre, osservano specifiche sorgenti stellari per diverse ore fisse in base ai requisiti di studio e al tempo assegnato da un comitato specifico (lo stesso meccanismo che si verifica con il James Webb), mentre ILMT catturerà le immagini del cielo in tutte le notti per i prossimi cinque anni a partire da ottobre.

Insomma, non vediamo l'ora di vedere queste nuove, possibili, scoperte.