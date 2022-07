In India è nato un bambino con quattro gambe e quattro braccia

In India una nascita ha suscitato la curiosità di tutta la comunità internazionale: il 2 luglio è nato un bambino con quattro gambe e quattro braccia allo Shahabad Community Health Center nell'Uttar Pradesh.

Nonostante il nascituro sia stato definito un "miracolo divino", nonché reincarnazione della divinità indiana Lakshmi, si pensa che abbia una condizione chiamata polimelia, un difetto alla nascita incredibilmente raro che porta alla creazione di arti extra in varie parti del corpo.

Esistono varie forme, classificate a seconda della zona degli arti extra: Cefalomelia, Piromelia, Toracomelia e Notomelia. Sebbene sia una condizione molto rara negli esseri umani, la polimelia è osservata a tassi leggermente più elevati negli animali ed è spesso causata da un difetto genetico nel feto in crescita, che porta a una divisione e crescita cellulare anormali.

Occasionalmente il difetto si verifica anche quando un gemello siamese viene assorbito, durante la fase fetale, all'interno del corpo del fratello, lasciando alcuni dei suoi arti attaccati al feto rimanente. La polimelia è causata anche da alcuni fattori esterni: il farmaco talidomide, distribuito come trattamento per la nausea mattutina negli anni '50 ha causato, si stima, la nascita di oltre 10.000 bambini malformati.

In India in particolare, secondo una ricerca pubblicata sull'Indian Journal of Human Genetics nel 2013, i feti sono maggiormente a rischio di difetti alla nascita a causa, tra le tante cose, dell'età materna più alta, la mancanza di cure prenatali, di carenze nello stato nutrizionale materno e un numero elevato di matrimoni consanguinei nella popolazione.