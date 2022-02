India: non ci sarà nessun ban delle criptovalute, la Rupia digitale arriverà nel 2023

È notizia dello scorso novembre che l'India pensava di mettere al bando le criptovalute con un provvedimento governativo piuttosto controverso che l'esecutivo di Nuova Delhi avrebbe dovuto presentare al Parlamento nel corso della sua prima sessione del 2022, tra febbraio e marzo 2022.

Il "ban" indiano è stato molto discusso, anche per via della grande comunità di miner e trader del Paese, che si è subito schierata contro qualsiasi restrizione "pesante" sul tema. Per questo, molto probabilmente, lo scorso dicembre era emerso che il ban indiano era stato messo da parte, almeno per il momento, in favore di una legislazione meno dura e volta alla regolazione delle criptovalute più che alla loro messa al bando.

Le speculazioni sul ban di Nuova Delhi per le monete digitali, che hanno alimentato le incertezze del mercato dell'ultimo mese, si sono finalmente interrotte quando, nella giornata di oggi, il Ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman ha spiegato in cosa consisterà la legislazione criptovalutaria che verrà proposta al Parlamento, che punterà ad una tassazione al 30% su ogni guadagni generato dal trading e dal trasferimento di asset digitali, compresi Bitcoin, altre monete e anche gli NFT.

In aggiunta, Sitharaman ha annunciato che la Rupia digitale sarà lanciata tra il 2022 e il 2023, e sarà molto probabilmente una delle prime CBDC, o Central Bank Digital Currency, ovvero una valuta digitale basata su una moneta fisicamente coniata e garantita da una banca centrale.

Il Ministro delle finanze indiano ha spiegato la sua posizione dicendo che "vi è stato un aumento fenomenale nel numero di transazioni degli asset digitali e virtuali. La magnitudo e la frequenza di queste transazioni hanno reso imperativo creare un apposito regime fiscale per queste ultime". Riguardo alla Rupia digitale, Sitharaman ha spiegato che "verrà coniata usando la blockchain e altre tecnologie; e verrà coniata dalla RBI [Reserve Bank of India, la Banca Centrale indiana] a partire dal 2022-2023. Nelle nostre previsioni, la valute darà una grande accelerazione all'economia".

La notizia sembra aver aiutato molto i mercati, infondendo nuova fiducia nelle criptovalute: al momento in cui scriviamo, Bitcoin sta facendo registrare un aumento del 3,03%, attestandosi attorno ai 38.300 Dollari, mentre miglioramenti più sostenuti riguardano Ethereum (+8,03%), Solana (+16,17%) e Terra (+13,52%).