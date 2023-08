L'India non si ferma: ora è pronta a conquistare il Sole

Pochi giorni dopo essere stata la prima nazione a far atterrare un velivolo vicino al polo sud della Luna, l'India ha dichiarato che prossimamente lancerà un satellite per osservare da vicino il Sole.

"Il lancio di Aditya-L1, il primo osservatorio indiano basato sullo spazio per studiare il Sole, è previsto per il 2 settembre", ha dichiarato l'Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO) su X (precedentemente noto come Twitter).

Aditya, il cui nome significa "Sole" in hindi, sarà lanciato in una regione dello spazio nota come Punto di Lagrange L1, a circa 1,5 milioni di chilometri (930.000 miglia) dalla Terra. In questa particolare regione del Sistema Solare, la forza di gravità del Sole e della Terra renderà stabile l’orbita di Aditya in modo che abbia una visione chiara e continua sulla Nostra Stella.

Il veicolo spaziale osserverà gli strati più esterni del Sole e studierà il tempo meteorologico spaziale (le condizioni ambientali nello spazio esterno all'atmosfera terrestre) che è fortemente legato all’attività solare.

La missione di Aditya è solo l’ultimo di una serie di grandi traguardi del programma spaziale indiano. Nel 2014, l'India è stata la prima nazione asiatica a conquistare l’orbita di Marte ed entro il prossimo anno dovrebbe lanciare una missione di tre giorni con equipaggio intorno alla Terra. L’ISRO ha inoltre in programma una missione congiunta con il Giappone per inviare un'altra sonda sulla Luna entro il 2025 e una missione orbitale su Venere entro i prossimi due anni.