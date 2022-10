L'India ha perso il contatto con l'orbiter su Marte per un motivo abbastanza comune

Sulla superficie di Marte, attualmente, ci sono solo i rover degli Stati Uniti e della Cina, ma intorno al Pianeta Rosso è tutta un'altra storia. Fino a poco tempo fa poteva essere trovato anche l'orbiter dell'India chiamato semplicemente MOM (Mars Orbiter Mission). Il verbo al passato non è casuale, poiché potrebbe aver raggiunto la sua fine.

La causa precisa, riferiscono gli esperti, non è ancora chiara. Secondo quanto affermato dagli esperti il veicolo spaziale potrebbe aver esaurito il propellente, la batteria principale potrebbe essersi scaricata oltre il limite operativo di sicurezza o una manovra automatizzata potrebbe aver interrotto le comunicazioni.

"È stato dichiarato che il veicolo spaziale non è recuperabile e ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita", hanno scritto i funzionari dell'ISRO in una dichiarazione. "La missione sarà sempre considerata come una straordinaria impresa tecnologica e scientifica nella storia dell'esplorazione planetaria."

Il mezzo spaziale è stato lanciato nel novembre 2013 ed è entrato in orbita attorno a Marte nel settembre 2014, e possiamo sicuramente dire che ha superato di gran lunga l'aspettativa di vita di soli 6-10 mesi intorno all'arido mondo. Nonostante le incertezze, sembra esserci una causa principale per la morte dell'orbiter.

"Recentemente ci sono state delle eclissi consecutive, inclusa una che è durata sette ore e mezza", ha detto a The Hindu una fonte anonima dell'ISRO. "Poiché la batteria del satellite è progettata per gestire la durata dell'eclissi di solo un'ora e 40 minuti, un'eclissi più lunga consumerebbe la batteria oltre il limite di sicurezza."