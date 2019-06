L'India si prepara a lanciare un'ambiziosa missione spaziale tripla per la Luna

Sembra che l'India stia puntando seriamente allo spazio, dopo aver annunciato un piano per la costruzione della propria stazione spaziale, l'India Space Research Organization (ISRO) lancerà un'ambiziosa missione tripla sul nostro satellite.

La missione, chiamata Chandrayaan-2 (che significa "Artigianato della Luna"), è prevista per il 14 luglio 2019, e verrà lanciata mediante l'utilizzo del Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III, il razzo più potente a disposizione dell'India.

L'idea è quella di lanciare sulla Luna un orbiter, un lander (chiamato Vikram in onore dello scienziato indiano Vikram Sarabhai, soprannominato il "Padre del Programma spaziale indiano") e un rover (chiamato Pragyan, "Saggezza" in lingua sanscrita) che lavoreranno insieme per studiare il satellite dall'alto e dalla sua superficie.

Dopo il lancio, Chandrayaan-2 trascorrerà circa 16 giorni in orbita attorno alla Terra, aumentando lentamente la sua orbita prima di dirigersi verso la Luna. Ci vorranno circa 5 giorni per raggiungere il satellite, e una volta fatto ciò, il lander Vikram verrà rilasciato dopo 27 giorni.

Vikram atterrerà vicino al polo sud della Luna, un luogo dove si pensa ci sia acqua congelata, il 6 settembre, in una sequenza d'atterraggio di circa 15 minuti. "L'operazione di 15 minuti - in cui Vikram farà la discesa finale - sarà la più terrificante di quanto non abbiamo mai tentato in una missione così complessa", ha affermato Kailasavadivoo Sivan, il presidente dell'ISRO.

Dopo quattro ore, il lander rilascerà il rover Pragyan, e insieme esploreranno il nostro satellite per circa un giorno lunare (14 giorni terrestri). Mentre il Chandrayaan-2 orbiter continuerà la sua missione di osservazione dall'alto per un anno intero.