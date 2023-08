L'India è finalmente pronta per atterrare sulla Luna

Il grande giorno è ormai alle porte: domani, mercoledì 23 agosto, è previsto l’allunaggio di Chandrayaan-3, la sonda dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). In caso di successo, l'India diventerà il quarto Paese ad aver avuto un rover funzionante sulla superficie lunare.

Come suggerisce il nome, si tratta della terza missione del programma di esplorazione lunare indiano. I due precedenti satelliti Chandrayaan sono stati colpiti da vari problemi, per cui i funzionari dell'agenzia spaziale indiana sperano che questa sia la volta buona.

Ma cosa farà Chandrayaan-3? L’unità lander (quella che rimane stabile sulla superficie) è composta da vari strumenti, tra i quali un array di retroriflettori laser che verranno utilizzati per misurare la distanza della Luna dalla Terra con un elevato grado di precisione.

Il lander sarà anche in grado di studiare i cosiddetti moonquakes, l’equivalente lunare dei terremoti che si verificano su base mensile. Calcolare la velocità con cui le onde attraversano la Luna sarà fondamentale per scoprire informazioni importanti su ciò che si cela al di sotto della superficie del Nostro Satellite.

Il rover (il veicolo lunare vero e proprio) è invece dotato invece di vari strumenti in grado di identificare la composizione della superficie lunare attraverso la spettrometria a raggi-X.

In caso di successo, i risultati del lander e del rover aiuteranno gli scienziati a individuare i siti in cui costruire le future basi lunari. In ogni caso, il compito principale di Chandrayaan-3 è dimostrare che anche l’India è in grado di eseguire con successo un atterraggio sulla Luna.