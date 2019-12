Capo dell'agenzia indiana alla NASA: 'abbiamo trovato il nostro lander prima di loro'

Come ben sappiamo, la "conquista" della Luna da parte dell'India non è finita benissimo, visto che il lander, chiamato Vikram, si è schiantato poco prima dell'atterraggio, mandando in fumo parte dei progetti e sogni dell'agenzia spaziale indiana.

È recente la scoperta dei resti del lander da parte della NASA, che è riuscita a trovarlo grazie all'aiuto di Shanmuga "Shan" Subramanian, analizzando attentamente le immagini scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter.

Tuttavia, così come afferma il capo dell'agenzia spaziale indiana (l'Indian Space Research Organisation), la scoperta è stata effettuata, mesi prima, da parte del paese e dell'agenzia. "Il nostro sito web aveva già indicato che il nostro orbiter aveva individuato Vikram", afferma il vertice dell'ISRO Kailasavadivoo Sivan ai giornalisti, come riportato da India Today.

Secondo il leader dell'agenzia spaziale, infatti, sembra che la NASA stia ricevendo troppo credito per una scoperta effettuata già mesi prima. "Il nostro orbiter aveva localizzato il lander. Lo avevamo già dichiarato sul nostro sito Web, è anche possibile andarlo a vedere", continua l'uomo.

Chi ha ragione? La NASA, dal canto suo, non ha mai affermato di essere stata la prima agenzia ad aver effettuato la scoperta. Inoltre, l'India ha solo "recentemente" ammesso ufficialmente lo schianto del suo veicolo spaziale, rimanendo vaga durante tutte le settimane passate dallo schianto.